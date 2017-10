A4 bij Delft weer open na urenlange afsluiting door ongeval

De brand bleek lastig te blussen, maar uiteindelijk slaagde de brandweer daar toch in door extra eenheden in te zetten. Rond 12.30 uur meldden Rijkswaterstaat en de ANWB dat er weer een rijstrook open was.

De wegbeheerder had er eerder rekening mee gehouden dat de problemen pas in de loop van de middag voorbij zouden zijn. De oorzaak van de brand is onbekend. In de aanhanger zat grofvuil, liet de brandweer weten.

Op de snelweg was het elders ook al raak. Door een botsing op de A4 van Den Haag naar Amsterdam waarbij volgens de politie vier voertuigen betrokken waren, moesten meerdere rijstroken tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Amsterdam-Sloten worden afgesloten.

De afgesloten rijstroken werden volgens de VerkeersInformatieDienst rond 09.45 uur weer vrijgegeven.