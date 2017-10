NS ervaart weinig problemen bij proef 'tienminutentrein'

Tussen 7.00 uur en 19.00 uur rijden er 144 intercity's op het traject, gemiddeld vallen er drie uit.

Dat is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde van de NS. Het percentage treinen dat op tijd reed met een marge van 5 minuten was bij intercity’s 96 procent en bij sprinters bijna 95 procent.

Volgens de NS hadden reizigers vaker een zitplaats en hoefden ze minder lang te wachten. Ook was het minder druk op de perrons. Dankzij het grotere aantal treinen, was de impact van de verstoringen voor reizigers kleiner.

Aansluitingen

Reizigersorganisatie Rover is echter nog steeds kritisch. Vooral de aansluitingen tussen de tienminutentreinen en treinen die elk kwartier of halfuur rijden, laten te wensen over, zegt een woordvoerder. "Met name bij het overstappen geeft dat problemen."

De NS erkent dat reizigers die van de 'tienminutentrein' gebruikmaken soms problemen hebben met het halen van hun aansluiting, zo stelde een woordvoerder bij de NOS.

Ook is nog niet duidelijk hoe snel de dienstregeling in deze opzet kan worden hervat als zich een groot probleem met uitval van treinen voordoet, zoals een stroomstoring of een extreme herfststorm.

De NS wil dit systeem van spoorboekloos rijden vanaf december op meerdere trajecten gaan invoeren.