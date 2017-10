Explosie verergerde dodelijke flatbrand Diemen

De brand waardoor een man om het leven kwam, is aangestoken. Of de explosie ook moedwillig is veroorzaakt, weet de politie nog niet.

Omdat de deur kapot was, kon de rook van de brand in een appartement op de begane grond zich door het gehele gebouw verspreiden en ontstond enorme rookontwikkeling.

Door die rook kwam een 27-jarige bewoner van de flat om het leven en zijn vriendin liep letsel op door zuurstofgebrek. Een andere vrouw heeft blijvend letsel aan haar oog opgelopen. Het Openbaar Ministerie loofde deze week een beloning van 10.000 euro uit voor deze zaak.

Op camerabeelden die de politie dinsdag vertoonde in Opsporing Verzocht is te zien dat donker geklede mannen in de nacht van 18 op 19 juli proberen in te breken in de studentenflat en daar brand stichtten. Daarbij ontstond bedoeld of onbedoeld de explosie waardoor de branddeur sneuvelde.

Brandwond

Daags na de brand heeft de politie een 24-jarige man gearresteerd. Volgens de recherche is hij zeer waarschijnlijk een van de twee mannen op de camerabeelden. Hij had een brandwond, vooralsnog weigert hij iets te zeggen.

Een duidelijk motief voor de brandstichting heeft de politie nog niet. Het kan een conflict in de relationele sfeer zijn, maar ook verzekeringsfraude met als doel geld op te strijken door een brandongeval in scene te zetten of een poging sporen van de inbraak te maskeren.