Vier verdachten plofkraak Bakkeveen korte tijd vast

Het zijn Utrechters van 26, 29, 30 en 32 jaar.

''De mannen zijn na verhoor vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs tegen hen was om ze langer vast te houden´, zei een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. ''Ze blijven overigens wel verdachten.´´ In verband met het onderzoek kon ze niet verder op de zaak ingaan.

Maandagochtend vroeg was er in Friesland ook al een plofkraak, toen in Haulerwijk. De vraag of er een verband is tussen de twee zaken maakt deel uit van het onderzoek. ''In beide gevallen hebben de daders niets buitgemaakt."

Zowel in Haulerwijk als in Bakkeveen moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen, omdat er explosief materiaal was achtergebleven. In beide gevallen werd de omgeving urenlang ontruimd.