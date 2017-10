Levenslang geëist voor doden vriendin en moord op stiefdochter Lelystad

De rechtbank veroordeelde L. in juli vorig jaar tot dertig jaar en tbs met dwangverpleging. De twee vrouwen waren sinds zaterdag 12 december 2015 vermist. Hun lichamen werden een dag later teruggevonden in de kruipruimte van hun woning in Lelystad.

L. werd snel aangehouden en bekende na een maand dat hij zijn vriendin na een ruzie had gewurgd. Vervolgens had hij zijn stiefdochter, die zijn daad had gezien, verkracht en om het leven gebracht.

L. wurgde naar eigen zeggen zijn vriendin nadat ze ruzie hadden gekregen omdat hij de relatie met haar had verbroken. Zij draaide daarop de deur op slot en vertelde L. dat hij niet mocht vertrekken.Toen ''knapte er iets bij me", zei L. tijdens de zitting op 13 juli vorig jaar.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben vastgesteld dat L. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Bovendien noemen zij het gevaar op herhaling groot.