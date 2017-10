Rode zon aan de hemel door stofdeeltjes uit Sahara

Weerplaza meldt dat het fenomeen ook in Nederland te zien is. Door de stofdeeltjes die in de lucht zweven lijkt het enorm bewolkt, maar er hangt helemaal geen bewolking boven Nederland.

Naast het stof uit de Sahara is er ook veel roet uit Portugal meegenomen door de wind. Dat is ontstaan door de grote bosbranden die in Portugal al aan 36 mensen het leven hebben gekost.

De zon verkleurt door de stofdeeltjes, doordat de lichtere kleuren van het licht worden tegengehouden door het stof, terwijl de dominante kleuren zoals rood wel doorkomen.

Volgens het KNMI zorgt het stof ervoor dat de temperatuur twee tot vier graden lager uitvalt dan verwacht.

Maandagavond was de rode zon al te zien boven Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wat mooie plaatjes opleverde.