Man krijgt zes jaar cel en tbs om misbruiken meisje tijdens proefverlof

Volgens het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is de man ook schuldig aan het vervaardigen, bezit én verspreiden van kinderporno. De man zou daarnaast ook anderen hebben aangespoord om het meisje te misbruiken. Dit heeft één keer daadwerkelijk plaatsgevonden.

De man werd in 2011 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar in verband met het seksueel misbruik van zijn twee nichtjes. Daarnaast had de man meer dan 3.000 kinderpornografische afbeeldingen in bezit.

In 2013 kwam de man in het kader van zijn proefverlof vrij en verbleef bij kennissen. Het toen 10-jarige meisje dat hij heeft misbruikt, logeerde regelmatig op hetzelfde adres. "Hij misbruikte het meisje zeer ernstig, maakte daarvan bovendien foto’s, zond die foto’s naar andere personen en bood haar zelfs voor seksueel misbruik aan bij die anderen", aldus het hof.

Vrijspraak

Opvallend is dat de man nu ook werd verdacht van het misbruiken van hetzelfde meisje in de periode tussen 2009 en 2011, dus voor hij werd veroordeeld voor het andere delict. Het hof heeft de man hiervan vrijgesproken omdat de verklaringen van het slachtoffer, haar moeder, het zusje en een mede-verdachte (die ook seks met het meisje zou hebben gehad) niet op alle punten overeen kwamen. Het hof ziet wel sterke aanwijzingen dat ook in deze periode misbruik heeft plaatsgevonden, maar sprak de man op deze punten alsnog vrij.

De straf valt daarom lager uit dan de acht jaar cel die de rechtbank eerder oplegde. Wel heeft de man tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen "omdat uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de man lijdt aan diverse stoornissen", verklaart het hof. De kans op herhaling wordt groot geacht.

Hoe het kan dat de man na zijn veroordeling weer in contact is gekomen met het meisje dat hij al eerder zou hebben misbruikt is niet duidelijk. Ook wordt in de uitspraak niet duidelijk of de man bij zijn veroordeling in 2011 voor het misbruiken van zijn twee nichtjes psychisch is onderzocht.