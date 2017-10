Opnieuw woningen in Friesland ontruimd na plofkraak

Dat meldt de politie dinsdagochtend.

Volgens de politie is er rond 3.00 uur een plofkraak geweest bij een geldautomaat die in de geval van een supermarkt zat. Daarbij is mogelijk explosief materiaal achtergebleven. De politie heeft het gebied afgezet en een aantal woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar Bakkeveen voor onderzoek.

De daders zouden na de actie in een donkerkleurige auto zijn weggereden richting Haulerwijk. Daar werden in de nacht van zondag op maandag woningen ontruimd omdat er explosiegevaar was na een mislukte plofkraak.