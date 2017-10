Opnieuw woningen in Friesland ontruimd na plofkraak in Bakkeveen

In de nacht van zondag op maandag werd een tiental woningen ontruimd in Haulerwijk omdat er explosieven waren achtergebleven na een mislukte plofkraak. Het dorp ligt zo'n 7 kilometer van Bakkeveen.

Volgens de politie hoorden omwonenden van een supermarkt aan de Duerswaldmer Wei in Bakkeveen iets na 03.00 uur een harde knal. "De gevel van de winkel en de pinautomaat zijn flink beschadigd door de plofkraak", aldus een woordvoerder van politie Noord Nederland.

EOD

Volgens de woordvoerder werd er bij de supermarkt explosief materiaal gevonden. "Wij troffen nog explosieven aan die niet waren ontploft. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven inmiddels verwijderd uit de geldautomaat. Dat zal later op een veilige plek tot ontploffing worden gebracht.

"Dat betekent voor de bewoners rondom de supermarkt dat ze weer terug kunnen naar hun woningen", aldus de politie.

Of de daders iets buit hebben gemaakt kon de politie nog niet zeggen.

Haulerwijk

De daders zouden na de actie in een donkerkleurige auto zijn weggereden richting Haulerwijk. "Of er een verband is tussen de twee plofkraken is nog niet bekend", aldus de politiewoordvoerder. "In beide gevallen heeft een getuige een donkere auto weg zien rijden. Maandagochtend was dat een Audi. Het merk van de auto die dinsdagochtend wegreed is niet gezien."

Ook in Haulerwijk moest de EOD in actie komen. Met behulp van een robot werd een explosief uit de pinautomaat verwijderd. Materiaal daarvan werd veilig gesteld voor nader onderzoek. Het overige is daarna op een veilige plek tot ontploffing gebracht.