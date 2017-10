OM looft beloning uit voor tip in zaak fatale brand Diemen

Daarbij kwam een 27-jarige man om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De recherche gaat ervan uit dat de 24-jarige Amsterdammer die vastzit voor brandstichting niet alleen heeft gehandeld.

Het tv-programma Opsporing Verzocht toont dinsdagavond camerabeelden waarop twee andere verdachten te zien zijn. De brand in een studentenflat aan de Rode Kruislaan woedde in de nacht van 18 op 19 juli.

De recherche is dringend op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest of meer weten over de achtergrond van de brandstichting.

Brandweer

Vorige week werd bekend dat de brandweer tijdens het blussen niet wist dat er een centraal trappenhuis in de flat was. Dat trappenhuis zat vol rook en werd een soort schoorsteen.

De gealarmeerde brandweer ontruimde deze zomer alleen de eerste zeven verdiepingen van de flat aan de Rode Kruislaan. Nadat het vuur was geblust bleek een persoon op de twaalfde verdieping te zijn overleden.

Nadat het sein brand meester was gegeven, meldde de brandweer dat de flat was ontruimd. De officier van dienst had op eigen waarneming geconcludeerd dat iedereen het gebouw zou hebben verlaten. Dat bleek later dus niet het geval.