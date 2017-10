Warmste 16 oktober ooit in Nederland met 21,5 graden in De Bilt

Het oude dagrecord stond op 21,2 graden. Hierbij geldt de temperatuur die wordt gemeten bij het KNMI in De Bilt, in het midden van het land.

In Eindhoven werd maandagmiddag 25,4 graden gemeten. Dat is de heetste temperatuur ooit gemeten op een plek in Nederland op 16 oktober, meldt Weeronline. Eerder op de dag werden ook al recordtemperaturen van 24,6 en 24,4 graden gemeten in Ell en Wijk aan Zee. Dat schrijft Weerplaza.

Sinds het begin van de weermetingen in 1901 kwam de temperatuur in de tweede helft van oktober tweemaal uit boven de 25 graden: in 1921 en in 1937, beide keren in Maastricht. Op 27 oktober 1937 werd 25,2 graden gemeten en op 18 oktober 1921 zelfs 27,2 graden.

"Dat record uit 1921 zal vermoedelijk niet sneuvelen vandaag, maar de kans dat het meer dan 25,2 graden wordt in bijvoorbeeld Maastricht of Eindhoven is erg groot", aldus een woordvoerder van Weeronline. Als het zover komt, is dat volgens hem "ergens in de eerste uren van de middag''.