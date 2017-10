Instelling Den Dolder scherpt beveiliging aan na incident

Een vrouwelijke voorbijganger zou donderdagavond achterna zijn gezeten ter hoogte van de afdeling waar Michael P. was opgenomen, zo meldt NRC. P. is verdachte in de zaak rond de vermissing en de dood van Anne (25) uit Utrecht. Hij werd op 9 oktober gearresteerd.

Een andere voorbijganger, die op het terrein een woonruimte huurt, zou tussen de vrouw en de man zijn gekomen. De kliniek heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval, stelt een woordvoerder tegenover de krant.

Het is nog niet zeker of de man van het incident een patiënt van Altrecht Aventurijn is. De instelling heeft besloten om per direct beveiliging in te huren, die 24 uur per dag op het terrein aanwezig is.

De politie is op de hoogte van het incident, maar kan niet ingaan op specifieke vragen. Eerder maakte de gemeente Zeist bekend dat de politie vaker gaat surveilleren in Den Dolder.

Misstanden

De vrouw die achterna zou zijn gezeten klopte aan bij de Belangenvereniging Den Dolder, schrijft NRC. De vereniging is al langer voor een sluiting van de instelling in het dorp. De zaak Anne zou geen incident zijn en het gevolg van structurele misstanden bij Aventurijn.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) kondigde vorige week een groot onderzoek aan naar de kliniek, uitgevoerd door Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens Blok zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef.

Zeewolde

Het lichaam van Anne uit Utrecht werd vorige week gevonden in Zeewolde. De vrouw verdween op 29 september toen zij bezig was aan een fietstocht door de omgeving van Den Dolder.

P. geldt als verdachte in de zaak. Hij zat eerder een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op de instelling Aventurijn.