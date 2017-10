Oud-mariniers: 'Gerichte schietactie bij beëindiging treinkaping De Punt'

De oud-mariniers noemen het proces over de treinkaping in een interview met de krant "een schijnvertoning", waarbij getuigen antwoorden kregen ingefluisterd. Volgens het duo zijn gewonde kapers onnodig geëxectueerd, en was die aanval door de Nederlandse overheid geinstrueerd en goedgekeurd.

Het tweetal was in 1977 zelf betrokken bij de ontzetting van de gegijzelde lagere school in Bovensmilde. "Als je een trein volpompt met zoveel dodelijke munitie, zo lang, kan het alleen maar de bedoeling zijn dat daar doden vallen", aldus een van de mariniers. Volgens zijn collega is tijdens de briefing letterlijk gezegd dat er kapers zouden sterven.

De Punt

Bij de bevrijdingsactie bij De Punt in 1977 kwamen zes van de negen daders en twee gegijzelden om het leven. De twee passagiers worden per ongeluk door mariniers geraakt als de trein wordt bestormd. 49 anderen kunnen ongedeerd de trein verlaten.

Nabestaanden van de gijzelnemers klaagden in 2014 de Staat aan, onder meer nadat uit autopsierapporten was gebleken dat bij het doden van de kapers veel geweld was gebruikt.

Verhoor

De afgelopen weken getuigden elf mariniers over hun handelen tijdens de beëindiging van de treinkaping. Op 4 oktober erkende een marinier met code 2C voor de rechtbank in Den Haag dat hij de vrouwelijke kaapster van de trein bij De Punt van dichtbij had beschoten.

Ook bleek bij de verhoren dat de beweringen van zes mariniers niet overeen komen met de geluiden die zijn te horen op geluidsopnamen van die actie. De betrokkenen die werden verhoord zeiden de stemmen op de geluidsband niet aan personen te kunnen koppelen.

De oud-mariniers stellen in de Volkskrant ervan overtuigd te zijn dat de gegeven verklaringen op elkaar zijn afgestemd, in opdracht van de overheid. Een woordvoerder van Defensie laat in de krant weten dat "er geen sprake geweest is van een instructie van de staat aan de mariniers die zijn gehoord."