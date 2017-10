Gevonden lichamen in woning Haren zijn van bewoonster en dochter (6)

De politie vermoedt dat er sprake is van een incident in de relationele sfeer.

Het kind dat ongedeerd in de woning aan het Jufferpad werd aangetroffen, is een jaar oud. Ook dit is een kind van de omgebrachte vrouw. De opgepakte verdachte is een 20-jarige man uit Glimmen. Wat zijn relatie is met de kinderen, wordt nog onderzocht.

De verdachte is meerdere keren verhoord, maar over de inhoud van die verhoren kan de politie zondag nog niets zeggen.

De verdachte en de slachtoffers komen oorspronkelijk uit Oost-Afrika en hadden een tijdelijke verblijfsstatus.