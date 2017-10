KLM schrapt vluchten naar Ierland door orkaan Ophelia

Later maandag kijkt KLM naar de verdere gevolgen van Ophelia voor Ierland en Schotland, aldus een woordvoerder zondag.

Vooralsnog zijn geen vluchten naar en van Schotland geschrapt. De luchtvaartmaatschappij gaat ook nog kijken wat er moet gebeuren met een zogenoemde nachtstopper die zondagavond vertrekt en maandag weer terug zou komen.

Waar Nederland zondag en maandag kan genieten van ongekend hoge temperaturen dankzij Ophelia, krijgt Ierland het volgens Weerplaza zwaar te verduren. Ophelia is op dit moment een orkaan in de derde categorie, maar zwakt de komende tijd nog wel in kracht af.

Orkaan

De verwachting is dat de stormdepressie met windkracht 11, een zeer zware storm, of windkracht 12, orkaankracht, de zuidkust van Ierland zal bereiken. De kern van de storm trekt daarna pal langs de westkust naar het noorden of via het westen van Ierland.

Boven land verliest Ophelia snel een hoop kracht, maar de weersomstandigheden blijven volgens Weerplaza extreem gevaarlijk.