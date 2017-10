Zwaargewonde bij schietpartij in Groningen

De politie heeft de straat afgezet en is een zoekactie gestart. Daarbij is een speurhond ingezet. Een forensisch team is ter plaatse voor sporenonderzoek. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat de achtergrond van het incident is en of het om een of meerdere schutters gaat. Buurtbewoners hebben volgens de politie meerdere schoten gehoord.