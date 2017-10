Dode vrouw en kind gevonden in woning Haren, man opgepakt

Een ander kind werd ongedeerd aangetroffen in de woning. Aanvankelijk meldde de politie dat de opgepakte man de bewoner was, maar hij blijkt niet op het adres ingeschreven te staan.

Kort na 9.00 uur kreeg de politie een melding binnen dat zich in een woning een ernstig incident had afgespeeld. Bij aankomst trof de politie de dode vrouw en het kind aan.

Of het een jongetje of meisje is en de leeftijd wil de politie nog niet zeggen.

Sporenonderzoek

De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Wat zijn relatie is tot de slachtoffers is nog niet bekend.

Rond de woning wordt sporenonderzoek gedaan. Voor directe buren die vanwege het onderzoek op dit moment hun huis niet in kunnen heeft de gemeente Haren opvang geregeld. Zij kunnen terecht in een buurthuis aan de Waterhuizerweg, waar naast mensen van de gemeente ook medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig zijn.