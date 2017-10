Advocaat pleit voor vrijspraak Laura Hansen

Als de rechtbank dat te ver vindt gaan, dan wil Pestman vrijspraak dan wel ontslag van alle rechtsvervolging voor Hansen. Het OM eiste donderdag bijna drie jaar cel tegen de jihadverdachte, waarvan twee jaar voorwaardelijk, vanwege deelname aan de radicaalislamitische terreurgroep. Omdat ze al een jaar in voorarrest zat, zou ze niet terug de cel in hoeven.

De advocaat vindt dat Hansen geen relevante bijdrage heeft geleverd aan de terreurorganisatie IS. "Ze wilde er niets mee te maken hebben." Volgens Pestman wist Hansen niet dat ze naar het strijdgebied zou gaan met haar man Ibrahim en twee jonge kinderen.

Het OM beweert dat ze dit wel wist, maar baseert zich op onbetrouwbare getuigen, zegt de raadsman. Eenmaal daar voelde ze zich in de maling genomen en wilde ze al snel weg. Ze speelde er alleen huisvrouw, aldus Pestman. Alleen fysieke aanwezigheid is niet strafbaar en daarnaast zijn de langdurige mishandelingen door haar man reden om haar te ontslaan van rechtsvervolging, vindt hij.

Schimmigheden

Pestman hield voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam een lang betoog over de schimmigheden rond de vlucht van Hansen uit Irak. Het komt erop neer dat naast dubieuze contactpersonen ook de overheid er via een omweg bemoeienis mee had.

Volgens Pestman wilde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) informatie krijgen over Hansen en haar man en was het niet de bedoeling haar te helpen. Pestman stelt dat Hansen hierdoor in gevaar kwam tijdens haar vlucht. "Alle betrokkenen verhullen het vluchtverhaal. Mede daardoor bleef het OM lang vasthouden aan het zwartste scenario dat Hansen hier een aanslag zou willen plegen."

De advocaat van Hansen wil het liefst topambtenaren en de minister van Veiligheid en Justitie als getuigen oproepen. Het OM ging hier niet op in en stelde dat de vlucht ook niet relevant is voor de aanklacht.

Hansen ontsnapte in juli 2016 samen met haar kinderen uit het kalifaat. Ibrahim bleef gewond achter bij de grens.