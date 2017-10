Condoleanceregister geopend voor Anne (25)

Het condoleanceregister kan vanaf vrijdag op twee plekken in de gemeente Utrecht worden ondertekend, namelijk op het Stadskantoor en het Stadshuis. Vanaf maandag kan ook worden getekend in conferentiecentrum Het Huis Utrecht.

De gemeente Zeewolde heeft het Vlindermonument aangesteld als gedenkplaats voor Anne. Mensen kunnen hier bloemen en kaarsjes achterlaten. Het monument staat volgens Zeewolde symbool voor 'iedereen die ons ontvallen is'.

De 25-jarige Utrechtse vrouw werd donderdag dood aangetroffen in een natuurgebied in Zeewolde (Flevoland). De exacte plek waar ze is gevonden, is niet toegankelijk voor publiek. Toezichthouders zorgen ervoor dat belangstellenden daar niet door de bossen gaan struinen, al was het maar ''omdat dat niet kies en respectvol is'', meldt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Verdachte

De politie hield maandag de 27-jarige Michael P. aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de jonge vrouw. De man wordt nu ook officieel verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Hij wordt donderdag opnieuw voorgeleid voor de rechter-commissaris, die zal bepalen of de man langer vast blijft zitten.

P. zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. De politie zocht donderdag in de omgeving van het Nulderpad in Zeewolde op aanwijzing van de verdachte.

Minister Stef Blok heeft donderdag een onderzoek aangekondigd naar de situatie in de kliniek waar P. vastzat. Er zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de man en naar zijn situatie in de kliniek. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zoektocht

De afgelopen tijd hebben meerdere zoekacties in de omgeving van Huis ter Heide en Den Dolder plaatsgevonden in verband met de vermissing van de vrouw. Dinsdag 3 oktober werd haar jas in Huis ter Heide aangetroffen. Twee dagen later vonden de agenten Anne's fiets in een vijver.

De 25-jarige Anne uit Utrecht vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd voor een fietstocht. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar.