Minister Blok onderzoekt kliniek waar verdachte van dood Anne vastzat

Blok heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om het onderzoek te doen. Er zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef.

Het lichaam van Anne werd donderdag gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde. Het lichaam werd gevonden op aanwijzingen van verdachte Michael P. (27).

De politie hield maandag P. aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de vrouw uit Utrecht. De man wordt nu officieel verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Zedendelicten

De verdachte zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder. "In het kader van die straf was hij geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving", aldus de politie.

De familie van Anne stelde donderdag in een korte reactie dat er veel vragen bij de familie leven. Een van de belangrijkste vragen is waarom P. "vrij rondliep".

Blok stelt in een verklaring "intens mee te leven met de familie van Anne, haar vrienden en iedereen die dichtbij haar stond". Echter, in verband met het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt wil de minister niet verder ingaan op de zaak.