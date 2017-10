Verdachten wilden helikopter kapen op Kempen Airport bij Budel

De politie was vooraf op de hoogte van het plan en wist uitvoering ervan te voorkomen. Na een achtervolging schoot de politie in Roosteren (Limburg) een verdachte dood. Drie andere verdachten werden opgepakt.

Op het kleine vliegveld stonden woensdag twee helikopters. ''Een aantal rechercheurs is hier met een busje naartoe gekomen'', vertelt een woordvoerster van de directie. ''Een politieman heeft als stand-in voor mij de betrokkene opgevangen. Hoe het toen precies verder is gegaan heb ik niet gezien, ik had mij teruggetrokken. Maar er is niets heel spannends gebeurd.'' De politie had de directie vooraf geïnformeerd over de actie. Meer details wil de woordvoerster niet kwijt.

Arrestatieteam

In een verklaring die woensdag door de Amsterdamse politie werd uitgegeven stond dat een arrestatieteam de kaping heeft voorkomen.

De beheerder van Kempen Airport vertelt aan Omroep Brabant dat de verdachten een helikopter hadden besteld. De politie had de man dinsdag op de hoogte gesteld en op woensdag gemeld dat ze eraan kwamen.

Meerdere verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie liet donderdag weten dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak. Wel zegt de politie te weten wie de verdachten zijn.

Benaouf A.

De mislukte bevrijdingsactie draaide om een gevangene die is veroordeeld voor een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Hoogstwaarschijnlijk Benaouf A., doelwit van de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hij zit in Roermond vast voor het organiseren van een liquidatie in Antwerpen.