35 maanden cel geëist tegen jihadverdachte Laura Hansen

Hansen heeft al een jaar in voorarrest gezeten. Het OM beschuldigt haar van deelname aan de terroristische organisatie IS en voorbereidingen voor het plegen van terroristische misdrijven, samen met haar man Ibrahim.

Volgens de aanklagers is de 21-jarige Hansen. ''weloverwogen en bewust" naar IS-gebied gereisd en ook ''in volle wetenschap". Het OM wijst op meerdere getuigen die zeggen dat de vrouw zelf het voortouw nam om naar het kalifaat te gaan.

Ook had ze haar vader vanuit Irak geappt dat het een bewuste keuze was en ze niet zouden terugkomen. Maar die berichten schreef ze naar eigen zeggen zo op, omdat ze bang was dat haar man ze zou onderscheppen. Ook andere positieve geluiden over het kalifaat moeten op die manier worden opgevat.

Gedwongen

Zelf claimt ze dat ze is gedwongen door haar gewelddadige man, in de war was en dat ze niet wist wat in Irak en Syrië gebeurde en waar IS voor stond. De aanklagers geloven daar niets van. Hansen verklaarde donderdag dat haar man Ibrahim een aanslag wilde plegen, het liefst in Nederland of in een ander Europees land.

Hansen vertrok in september 2015 naar IS-gebied in Irak, samen met haar man en twee kleine kinderen. Een klein jaar later, in juli 2016, kon ze uit het kalifaat wegkomen. Haar man bleef achter.

Met hulp van haar vader en Koerdische milities verliet ze uiteindelijk IS-gebied. Met haar baby onder de arm en dochtertje aan de hand rende ze de grens over. Haar man raakte daarbij gewond door kogels en bleef achter.

Proeftijd

Het proces gaat vrijdag verder met het pleidooi van haar advocaat, Michiel Pestman. De rechtbank doet naar verwachting twee weken daarna uitspraak.

In afwachting van de uitspraak hoeft H. niet terug in voorarrest, besloot de rechter donderdagmiddag. Ze kwam begin augustus op vrije voeten, onder strikte voorwaarden zoals een enkelband. Die voorwaarden blijven gehandhaafd.

Het OM koppelde aan zijn eis een proeftijd van drie jaar, waarin H. ook aan allerlei voorwaarden moet voldoen.