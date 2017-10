Lichaam vermiste Anne (25) vermoedelijk in Zeewolde, verdachte langer vast

De politie heeft het vermoeden dat haar lichaam bij het Nulderpad verborgen is. Het is voor het eerst dat de politie spreekt over een vermoedelijke locatie van haar lichaam.

Het gebied waar gezocht wordt, is sinds woensdagavond afgezet en bewaakt. "Forensische experts doen nader onderzoek. Dit gebeurt zorgvuldig om geen sporen te vernietigen", meldt de politie. Om 18.00 uur wordt een persconferentie door politie, justitie en de gemeente Zeewolde gegeven in het gemeentehuis aldaar.

Rond 14.00 uur zijn ook twee medewerkers van de GGD gearriveerd. Bij het vermoeden van een niet-natuurlijke dood wordt een forensisch arts van de GGD gewaarschuwd.

Verdachte

Maandag werd de 27-jarige Michael P. in kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing van Anne.

Onderzoeksinformatie leidde de agenten naar de man, die een lange straf uitzat voor gewelds- en zedendelicten. De rechter-commissaris heeft donderdag besloten dat P. veertien dagen langer vast blijft zitten. Er is genoeg verdenking tegen hem.

Sporen

De Mobiele Eenheid (ME) is donderdag aanwezig in Zeewolde. Ook hing enige tijd een politiehelikopter in de lucht. ''Ze werken van buiten naar binnen in een straal van 150 meter naar de specifieke plek waar we vermoeden dat Anne ligt", aldus politie. ''Eerst wordt met honden en materieel het gebied in beeld gebracht. In dat gebied wordt gezocht naar sporen en grondverstoringen.''

Het gebied waarin donderdag gezocht wordt, is zeer bosrijk. Het ligt vlakbij een golfresort, een natuurgebied en het meer Nuldernauw. In verband met het onderzoek in Zeewolde zijn alle andere zoekacties donderdag stilgelegd.

Zeewolde

Woensdag werd het zoekgebied, dat zich eerder bevond in de omgeving van Huis ter Heide, Den Dolder en Soest, uitgebreid naar Zeewolde. Volgens de politie is dit op basis van 'nieuwe onderzoeksinformatie'.

Hier worden verder geen uitspraken over gedaan, wel is bekend dat P. in Zeewolde heeft gewoond. Het onderzoek naar de verdachte is ondertussen nog in volle gang. "De gangen van de verdachte worden nagegaan, er worden getuigen gehoord, camerabeelden uitgekeken en tips onderzocht. Verder vindt er telefonie- en sporenonderzoek plaats", aldus het OM.

Fietstocht

De politie heeft bijna een week in de omgeving van Huis ter Heide gezocht. Dinsdag 3 oktober werd Anne's jas in het gebied aangetroffen. Twee dagen later vonden de agenten haar fiets in een vijver. Weer een dag later is een tas ontdekt die vermoedelijk van de vermiste vrouw is.

De 25-jarige Anne is sinds vrijdag 29 september vermist nadat ze uit Utrecht vertrok voor een fietstocht.