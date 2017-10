Verdachten opgepakt voor meerdere branden Epe

Een uur voor hun aanhouding woedde aan de Tongerenseweg brand in een chalet. Het vuur was vrij snel onder controle, niemand raakte gewond, maar het gebouw ging verloren.

Het is de vierde nacht op rij dat er brand uitbrak in Epe. De politie was daarom de hele nacht actief in de Gelderse plaats. Diverse schuren gingen al in vlammen op en een brand in een carport sloeg over naar woningen.

Politie-onderzoek moet uitwijzen of de branden allemaal zijn aangestoken en wat de twee verdachten ermee te maken hebben. De politie geeft geen verdere details over de verdachten en over hoe ze in beeld zijn gekomen.