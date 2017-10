Politie schiet verdachte dood bij mislukte bevrijdingspoging gevangenis Roermond

Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden met de helikopter hoogstwaarschijnlijk topcrimineel Benaouf A. bevrijden, die vastzit in Roermond.

Zijn advocaat Sander Janssen laat desgevraagd weten niet op de hoogte te zijn of A. het doelwit was van de bevrijdingsactie. De politie zegt tegen NU.nl noch te bevestigen noch te ontkennen dat de poging om A. draaide.

A. is een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld en was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit in Roermond een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Vluchtpoging

Tijdens een ingelaste persverklaring laat de Amsterdamse politie weten dat "er tijdens een lopend onderzoek het vermoeden is gerezen dat er een vluchtpoging van een gedetineerde uit de penitentiaire inrichting in Roermond op handen was". De politie voegt daaraan toe dat het hier om een veroordeelde gaat die vastzit voor betrokkenheid bij een liquidatie in het Amsterdamse criminele milieu.

Bij de politieactie in Roosteren wordt een van de verdachten door de politie doodgeschoten. Er gaat een achtervolging waarbij grote snelheden worden bereikt aan vooraf. Drie anderen worden aangehouden in het Limburgse plaatsje. Op beelden is een Audi met kapotte achterruit te zien, die vlak voor een woning tot stilstand is gekomen.

Verdachten

Er wordt nog een aantal verdachten gezocht van wie de identiteit bekend is. "Ook deze verdachten zijn bij politie en justitie bekend vanwege hun relatie met de Amsterdamse onderwereld", meldt de politie.

Deze mannen weten te ontkomen in het Brabantse Maarheeze, dat net als Roosteren aan de A2 ligt. Een melding op burgernet spreekt van twee of drie Noord-Afrikaanse mannen die nog niet gevonden zijn.

Kaping

De mannen worden volgens de politie verdacht van het kapen van een helikopter in Limburg. "Met deze helikopter was het vermoedelijk de bedoeling om de veroordeelde te bevrijden." De kaping is door leden van het arrestatieteam verijdeld.

De politie zegt dat tijdens de achtervolging een verdachte zich heeft ontdaan van een tas. Hierin zijn onderdelen van een automatisch vuurwapen gevonden.

Liquidatie

A. werd in mei 2016 in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh. Het slachtoffer was een goede vriend van Gwenette Martha, die in mei 2014 werd doodgeschoten.

De moord op Bouhbouh markeerde het begin van een "geweldsspiraal" in de onderwereld. Twee maanden later vond de aanslag in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt plaats, wat waarschijnlijk een wraakactie was voor de moord op Bouhbouh.