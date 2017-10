Ontsnapping met helikopter uit gevangenis voorkomen, verdachte doodgeschoten

De politie heeft in het Limburgse Roosteren een verdachte doodgeschoten. Drie verdachten zijn opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam.

Er worden nog een aantal verdachten gezocht van wie de identiteit bekend is. "Ook deze verdachten zijn bij politie en justitie bekend vanwege hun relatie met de Amsterdamse onderwereld", meldt de politie.

Benaouf A., een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld, zit momenteel vast in Roermond voor een liquidatie in Antwerpen in 2012. Het is nog niet bekend of hij het doelwit was van de bevrijdingspoging.

Kaping

De politie zegt dat er tijdens een lopend onderzoek het vermoeden is gerezen dat er een vluchtpoging van een gedetineerde uit de penitentiaire inrichting in Roermond op handen was. "Het gaat hier om een veroordeelde die vastzit voor betrokkenheid bij een liquidatie in het Amsterdamse criminele milieu", aldus de politie.

De mannen worden volgens de politie verdacht van het kapen van een helikopter in Limburg. "Met deze helikopter was het vermoedelijk de bedoeling om de veroordeelde te bevrijden."

Vuurwapen

De politie meldt in een verklaring dat er een achtervolging heeft plaatsgevonden en dat een verdachte tijdens de vlucht zich heeft ontdaan van een tas waarin onderdelen van een automatisch vuurwapen zaten.

In Roosteren, en het Brabantse Maarheeze waren eerder woensdag grote politieacties. Op die plekken wordt nog steeds onderzoek gedaan.