Bestuurders Chickfriend op vrije voeten in afwachting proces

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen.

Ze zijn beiden in augustus opgepakt bij een actie door de opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie. Acht locaties in Nederland zijn toen doorzocht, waaronder de woningen van de twee. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Pluimveehouders

Woensdag werd ook bekend dat pluimveehouders in heel Nederland moeite hebben om hun met fipronil besmette mest af te voeren. De mest mag vanwege de fipronil niet via reguliere wijze worden afgevoerd maar moet verbrand worden in onder meer Biomassacentrale Moerdijk.

Deze installatie kan echter maar 200 ton per dag verbranden, bovendien is de mest veelal te nat om verstookt te te worden.

Dat bevestigt LTO-bestuurder Hugo Bens na berichtgeving hierover in De Telegraaf. Volgens hem komen de pluimveehouders klem te zitten door deze beperkingen.

Hennie den Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders beaamt de problematiek. ,,De mest is te nat en moet eerst worden opgeslagen bij de pluimveehouder."