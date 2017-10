Politie schiet man dood in liquidatieonderzoek

De acties staan onder leiding van het Amsterdams Parket, een woordvoerder spreekt van "een serieuze zaak".

Om 19:15 uur woensdagavond zal de chef van de regionale recherche Amsterdam een persverklaring geven. "Hierbij zal op hoofdlijnen de zaak worden verteld", aldus de politie. "Het incident houdt verband met een lopend onderzoek rond een subject uit het Amsterdamse liquidatiemilieu", voegt de politie daaraan toe.

Bij de actie in Roosteren is een man door de politie doodgeschoten. Over de achtergrond en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekendgemaakt.

De Amsterdamse politie laat weten dat er een aantal verdachten zijn aangehouden, maar maakt niet bekend hoeveel en waar deze personen zijn gearresteerd. Ook zijn er nog verdachten naar wie wordt gezocht, vermoedelijk in en rond Maarheeze.

Roosteren

Eerder woensdag werd in Roosteren de Brugstraat en de directe omgeving afgezet. 1Limburg meldt op basis van omwonenden dat twee mannen om nog onbekende redenen in een Audi op de vlucht sloegen voor de politie. Dat zou zijn gebeurd op de Rijksweg in Echt. Op beelden van de regionale omroep is een lichaam met daarover een wit zeil te zien.

De politie in Echt meldt op Twitter dat de Maaseikerweg van Susteren in de richting van Roosteren is afgesloten. Dit geldt ook voor de afrit van de A2.

Ook in Brunssum zou een grote politiemacht op de been zijn. Het is onduidelijk of die actie verband houdt met de andere acties.

Verdachte

Ook in Maarheeze was er een grote politiemacht op de been. Volgens het Eindhovens Dagblad waren er meerdere zwaarbewapende arrestatieteams en twee helikopters uitgerukt, maar zou deze politieactie inmiddels zijn afgebroken.

De politie Oost-Brabant liet om 16:30 uur weten dat er in Maarheeze werd gezocht naar een verdachte. Volgens een mededeling van burgernet is de politie op zoek naar twee of drie Noord-Afrikaanse mannen. Zij zijn nog niet aangehouden.