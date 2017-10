Politie schiet man dood bij politieactie in Limburg

De Amsterdamse politie laat weten dat de actie te maken heeft met een lopend onderzoek van de regionale recherche Amsterdam, onder leiding van het Amsterdams Parket en spreekt van "een serieuze zaak".

In Roosteren zijn de Brugstraat en de directe omgeving afgezet. 1Limburg meldt op basis van omwonenden dat twee mannen om nog onbekende reden in een Audi op de vlucht sloegen voor de politie. Dat zou zijn gebeurd op de Rijksweg in Echt.

De politie in Echt meldt op Twitter dat de Maaseikerweg komende van Susteren in de richting van Roosteren is afgesloten. Dit geldt ook voor de afrit van de A2

Verdachte

De politie Oost-Brabant laat weten dat er in Maarheeze wordt gezocht naar een verdachte. "Maar de woordvoering ligt verder bij de Amsterdamse politie."

Volgens Omroep Brabant zijn er meerdere zwaarbewapende arrestatieteams en twee helikopters zijn uitgerukt. Ook hier zou er eerst een achtervolging aan de politieactie zijn vooraf gegaan.