Op tientallen miljoenen euro's beslag gelegd van echtpaar om fraude

Er is voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer Chinese kunst, auto's, een Frans vakantiepark, een jachthaven in Nederland en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama.

Het onderzoek van het Combiteam van de FIOD en de Nationale Politie is uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Het OM verdenkt de man en vrouw ervan dat zij een deel van de in Nederland gemaakte winst via valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. ''Het voorlopig geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel is meer dan 41 miljoen euro", aldus het OM.

Geldhond

Het onderzoek richt zich op het echtpaar en hun ondernemingen in Nederland en Hongkong, Frankrijk en Panama. De man en vrouw staan nergens officieel geregistreerd en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie heeft, met behulp van een geldhond, een bedrijfslocatie in Loosdrecht en in Gennep doorzocht. Gelijktijdig met de aanhouding en doorzoeking in Nederland, vonden er onderzoeken plaats in Duitsland, Hongkong, Frankrijk, Filipijnen, Panama en Singapore.