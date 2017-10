Politie hervat zoektocht naar vermiste Anne (25) in gebied Den Dolder

Ook het bos van Pijnenburg wordt uitgekamd door de agenten, defensie en de Mobiele Eenheid. Het landgoed, dat bestaat uit bosgebied en weilanden, beslaat 340 hectare. Er wordt gezocht op deze locatie omdat Anne hier mogelijk heeft gefietst.

Ook is het onderzoek op het terrein van de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder voortgezet. In de kliniek werd maandag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de vermissing. De 27-jarige man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal bepalen of hij langer vast blijft zitten.

Agenten zochten dinsdag met hulp van het leger ook op het terrein. Dit heeft tot dusver geen resultaten opgeleverd, meldt de politie. Het zoekgebied van woensdag ligt ten noordoosten van Altrecht Aventurijn.

Verhoord

De verdachte zal verder verhoord worden door de politie. Of er al iets uit dit verhoor is gekomen, wil de politie niet zeggen. Op dit moment zit hij in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

"Maandagavond is na de aanhouding van de 27-jarige verdachte de woning waar hij verbleef verzegeld en doorzocht", aldus de politie. De forensische opsporing heeft dinsdag sporenonderzoek verricht en zette daarbij ook speurhonden in.

Zedendelicten

Onderzoeksinformatie leidde de agenten zondag naar de man, die in de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder zat. Hij zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten. "In het kader van die straf was hij geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving", aldus de politie.

Omdat de politie en het Openbaar Ministerie hoopten dat de verdachte het onderzoeksteam naar de vermiste 25-jarige vrouw zou leiden, werd de man nauwlettend in de gaten gehouden. Omdat dit zonder resultaat bleef, werd maandag besloten om de man aan te houden.

Fiets

De politie heeft bijna een week in de omgeving van Huis ter Heide gezocht. Dinsdag werd Anne's jas in het gebied aangetroffen. Twee dagen later vonden de agenten haar fiets in een vijver. Weer een dag later is een tas ontdekt die vermoedelijk van de vermiste vrouw is.

De 25-jarige Anne vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Inmiddels heeft de politie meer dan tweeduizend tips binnengekregen.