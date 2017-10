Vijf branden binnen korte tijd in Epe

In de nacht van maandag op dinsdag was er een grote brand uitgebroken in twee rijtjeshuizen aan de Klimtuin. De brand woedde in eerste instantie in een carport, maar sloeg over naar de aangrenzende woningen. Diezelfde nacht was er ook brand in een vrijstaande houten schuur aan de Slotgraskamp.

De nacht daarvoor was er een schuurbrand aan de Smitskamp, en vorige week brandde aan de Leeuwerikweg een houthok uit.

De politie meldde dinsdag dat het nog te voorbarig is om een verband te leggen tussen de branden. Wel houdt de politie er rekening mee dat de branden zijn aangestoken en is op zoek naar tips en getuigen.

Bij de branden raakte niemand gewond.