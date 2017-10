Circa tien personen beschoten met luchtdrukgeweer in Groningen

De schietpartij heeft waarschijnlijk vanuit het dakraam van een woning in de Nieuwe Sint Jansstraat plaatsgevonden, vertelt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Er zijn ook enkele autoruiten gesneuveld bij de schietpartij.

De personen hebben volgens de politie 'rode en gevoelige plekjes'. In de loop van de avond meldden tien mensen zich bij het politiebureau. Voor zover bekend hoefde niemand van hen naar het ziekenhuis.

Toedracht

Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de tieners het specifiek op mensen hadden gemunt, of op willekeurige mensen schoten. Naar verwachting worden de opgepakte jongens pas woensdag verhoord, na een nacht in de politiecel.

De politie deed dinsdagavond ook onderzoek in de betreffende woning.

Wat het precies voor wapen is, moet een wapenkenner nog vaststellen. Luchtdrukwapens zijn legaal in Nederland. Ze worden vaak gebruikt om recreatief te schieten.