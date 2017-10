Valse bommeldingen op scholen in Maastricht, Utrecht en Eindhoven

In Haren zorgde een bommelding bij een internationale school voor consternatie. De politie had de school ontruimd, meldt RTV Drenthe.

Uit onderzoek bleek dat het om een valse melding ging. "Een grappenmaker die schijnbaar meerdere scholen in Nederland heeft gebeld", zei rector Hans Boers tegenover de regionale omroep.

De politie gaat na onderzoek uit van een valse melding.

Eveneens op een internationale school, in Leeuwarden, is een ontruiming geweest na een bomalarm. De politie meldde dat er na onderzoek niets werd aangetroffen. Ook is er een bommelding geweest in een internationale school in Den Haag, maar ook dit bleek loos alarm.

De politie onderzoekt of de verschillende meldingen met elkaar in verband staan.

Maastricht

Volgens bronnen rond de internationale school in Maastricht kwam er om 13.00 uur een telefoontje binnen, waarbij een Engels sprekende persoon zei dat er een bom in het gebouw zou liggen. Daarna ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten.

De vele honderden leerlingen en docenten werden opgevangen in een sportcomplex bij de Geusselt. De politie doorzocht het gebouw aan de Discusworp, maar er werd niets gevonden.

Utrecht

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat er een telefonische melding was binnengekomen over een bom in een gebouw op het Janskerkhof. Het gebouw is vervolgens uit eigen beweging van de medewerkers ontruimd.

Het gaat om een gebouw van de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Specialisten van de politie hebben het gebouw onderzocht en niets verdachts aangetroffen. De studenten kunnen weer het pand in en het busverkeer is hervat.

Eindhoven

In Eindhoven is dinsdagmiddag ook een school ontruimd aan de Oirschotseweg. Een bommelding is binnengekomen bij de internationale school aldaar. De politie heeft de melding onderzocht en inmiddels is het schoolgebouw weer vrijgegeven.