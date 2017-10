Verdachte van terreurdreiging bij PSV-stadion niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet onvoldoende bewijs tegen hem. Dat heeft zijn advocaat Monique Hendriks bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

De man, een 29-jarige Amsterdammer, werd op op 9 juni opgepakt omdat hij stond te filmen bij de ingang van het PSV-stadion, waar het concert plaatsvond. Vanwege de verdachte omstandigheden werd er groot alarm geslagen.

Na ruim een week werd hij vrijgelaten, omdat de rechter-commissaris ook al onvoldoende vermoeden van schuld had. De man bleef nog wel verdachte.

Volgens Hendriks is haar cliënt ''binnenstebuiten gekeerd en is er niets verdachts aangetroffen. Hij was daar met goede bedoelingen en had niets kwaads in de zin, zoals hij altijd gezegd heeft.'' Volgens Hendriks heeft de hele kwestie ''een diepe indruk'' op hem gemaakt.