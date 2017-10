Verdachten liquidatie Kerkdriel gearresteerd voor doodschieten man Krommenie

De verdachten, de 23-jarige Hicham M. en de 27-jarige Omar L., beiden afkomstig uit Amsterdam, zijn in de gevangenis gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van Lomp in 2015.

Naast de twee liquidaties, worden de mannen ook verdacht van de liquidatiepoging op crimineel Nourdine A. in 2016. Alledrie de (beoogde) slachtoffers waren bekenden in het criminele circuit.

Eerder werd al een 39-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Lomp. Hij zit op dit moment nog vast. Vrijdag zullen de twee verdachten voorgeleid worden.

Wraakactie

De 27-jarige L. wordt in de liquidatie van Yakhlaf en de poging tot het doodschieten van A. gezien als 'opdrachtgever'. Hij zou de liquidaties gepland hebben om de dood van zijn broer te wreken. Zijn broer Yousseff werd in 2012 doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt.

De verdenking is gebaseerd op onderschepte berichten van Ennetcom, een aanbieder van versleutelde telefoons. Dit bleek uit een eerdere zitting in de zaken van A. en Yakhlaf .

Staatsliedenbuurt

Zowel A. als Yakhlaf worden gelinkt aan Gwenette Martha, een kopstuk in het Amsterdamse criminele milieu. Martha, zelf in 2014 geliquideerd, wordt op zijn beurt gezien als mogelijke opdrachtgever voor de schietpartij in de Staatsliedenbuurt, waarbij naast de broer van L. ook de 21-jarige Saïd el Yazidi om het leven kwam. Zij behoorden tot een groep rivaliserende criminelen.

Volgens het Openbaar Ministerie moet het motief van L. daarom worden gezocht in het verband met de moorden in de Staatsliedenbuurt.