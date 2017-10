Brandweer in Den Haag redt moeder en kinderen uit brandend huis

De brand woedde in een woning aan de Haagse Melis Stokelaan. Het vuur ontstond volgens de brandweer in de oplader van een hoverboard. Die stond in het halletje van de woning op de derde etage van een appartementencomplex, waardoor de enige vluchtweg was geblokkeerd.

Omdat de woning niet over een balkon beschikt, moesten het gezin en de hond door brandweerlieden via het raam met een hoogwerker in veiligheid worden gebracht.

Acht omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd, maar de bewoners konden later op de avond terugkeren. Het gezin heeft bij familie onderdak gevonden, aldus de veiligheidsregio Haaglanden. Bij de brand vielen geen gewonden.