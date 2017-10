Waarom willen zoveel mensen de Belgische kerncentrales dicht?

België heeft zeven actieve kernreactoren.

Het land heeft besloten dat de reactoren in de centrales Doel en Tihange (allebei vlakbij de Nederlandse grens) nog tien jaar extra open blijven, tot 2025.

Dit besluit is niet onomstreden, omdat sommige reactoren de afgelopen jaren met veel ouderdomsproblemen worstelden. Zo hadden ze bijvoorbeeld scheurtjes in de reactorwand en lagen om die reden lange tijd stil. Uit recente notulen van de Belgische nucleaire toezichthouder zou volgens Der Spiegel blijken dat de scheurtjes al tientallen jaren in de reactor zouden zitten.

Ook waren er "onregelmatigheden" aan de ladingspomp, deden zich problemen voor met een isolatieklep en liep er smeerolie uit een stoomturbine. Daarnaast berispte de Belgische toezichthouder FANC in augustus 2016 Tihange officieel voor administratieve slordigheden en zou de brandveiligheid niet in orde zijn.

Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben aangegeven de kerncentrales niet te vertrouwen.

Een groep Duitse en Limburgse steden heeft bij de Belgische Raad van State geklaagd over het langer openhouden van de omstreden centrales. Diverse Duitse deelstaten hebben bij de Europese Commissie en de Verenigde Naties geklaagd over kerncentrales Doel en Tihange.

Volgens juridische experts zijn er grote juridische fouten gemaakt bij het verlengen van de vergunningen voor deze centrales. Dat Nederland en Duitsland van België extra controles mogen uitvoeren, stelt de twee landen vooralsnog niet gerust.

Duitsland zegt daarnaast dat de kernreactoren filtersystemen missen die moeten worden gebruikt als er hoge druk moet worden verminderd. Kernreactoren in andere landen kregen na de ramp met de Japanse Fukushima zo'n gefilterd overdrukventiel.

Het is zeer ongebruikelijk dat buren en masse kritiek leveren op het nationale energiebeleid van een land.

België heeft een aantal personeelsleden van de centrales vervangen.

Na een reeks incidenten met vermijdbare fouten door medewerkers was het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) het zat en heeft ingegrepen.

Vier direct verantwoordelijke personeelsleden werden in de zomer van 2015 geschorst en al het personeel moest verplicht een opleiding volgen om de veiligheid te verbeteren. Eigenaar Electrabel, onderdeel van het Franse energieconcern GDF Suez, heeft ook een actieplan opgesteld om de situatie te verbeteren.

In februari 2017 werd een heropening van Tihange 1 weer een paar maanden uitgesteld na een advies van FANC. De waakhond was nog niet gerust over de staat van de herstelwerkzaamheden die waren uitgevoerd aan de centrale.

De Nederlandse OVV werkt al bijna twee jaar aan een onderzoek naar de gevaren van de centrales.

"We worden benaderd door vrij veel mensen, burgers en bestuurders die zich zorgen maken", stelde OVV-voorzitter Tjibbe Joustra begin 2016. Daarom heeft de waakhond een onderzoek ingesteld. De verwachting is dat de resultaten hiervan begin 2018 worden gepresenteerd.

Daarnaast heeft minister Edith Schippers (VWS) begin 2016 opdracht gegeven voor een uitgebreider distributieplan voor jodiumtabletten in gebieden in een flinke straal rond de actieve centrales in Nederland, België en Duitsland. Jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt van jodium en dat eventueel radioactief jodium dat bij een ramp vrijkomt niet door het lichaam wordt opgenomen.

De pillen worden vanaf oktober 2017 verspreid onder burgers in 'risicogebieden’, zoals Limburg en Zeeland (waar de enige Nederlandse kerncentrale staat). Er zijn 1,4 miljoen pillen beschikbaar.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet actie onderneemt.

Een meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet er bij de Belgische regering op aandringt dat de centrales van Doel en Tihange worden gesloten. Een motie met dit verzoek werd in de zomer van 2016 ingediend door de PvdA en de SP.

Minister Melanie Schultz van Haegen stelde te begrijpen waarom de Kamer het verzoek wil doen. Maar er zijn geen juridische gronden om zo’n dringend verzoek aan België te onderbouwen.

Toch vinden de volksvertegenwoordigers dat ook de Nederlandse bewoners in de gebieden in een straal van 100 kilometer rond de centrales meer inspraak moeten krijgen op de veiligheidseisen van kerncentrales.

De bevolking in de grensgebieden steekt de angst niet onder stoelen of banken.

Meer dan vijftigduizend Nederlanders en Duitsers vormden in juni 2017 een 90 kilometer lange 'menselijke ketting’ om te protesteren tegen het besluit van België om de kwakkelende centrales open te houden.

Een gesprek tussen de actiegroepen en de directie van de twee kerncentrales begin oktober 2017 leverde niets op. De directies zouden geen openheid willen geven over eigen onderzoeken naar de veiligheid van Tihange en Doel.

Het opvoeren van de druk om de Belgische centrales te sluiten wordt in de grensgebieden ook een prominent onderwerp in de campagne voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvinden.

Er lopen zeker vijf juridische procedures om de kerncentrales te sluiten.

Twee Belgische milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, hebben procedures in België zelf aangespannen waarin zij betwisten dat de bevolking genoeg inspraak heeft gehad in alle besluitvorming rond de centrales.

Een groep van tachtig Duitse en Nederlandse gemeenten hebben twee soortgelijke zaken aangespannen, in de hoop op die manier meer druk te kunnen uitoefenen op de Belgische overheid.

Een Belgische milieuorganisatie heeft daarnaast op Europees niveau een zaak aangespannen om te controleren of België op internationaal niveau aan alle Europese veiligheidsvoorschriften voldoet.

Het kabinet Rutte II heeft aangegeven niet meer kerncentrales in Nederland te willen plaatsen.

Dit standpunt kan overigens veranderen als in de toekomst nieuwe ontwikkelingen leiden tot veiliger kerncentrales en een verkorte levensduur van radioactief afval. De enige werkende kerncentrale voor elektriciteit in Nederland staat in het Zeeuwse Borssele.

Daarnaast staan er in Delft en Petten reactoren voor onderzoek en de productie van isotopen voor medische toepassingen. De voormalige kerncentrale Dodewaard is 'in veilige insluiting', wat betekent dat de splijtstof uit de reactor is gehaald en de gebouwen zijn afgesloten.

De kans is aanwezig dat de Belgische centrales nog langer openblijven.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) concludeerde in mei 2016 dat België er niet klaar voor is om alle kerncentrales in 2025 volledig te sluiten. Het IEA stelde in harde bewoordingen dat België "zonder uitstel" een energiestrategie voor de langere termijn moet ontwikkelen om het aanbod en de betaalbaarheid van energie zeker te stellen.

De Belgische overheid heeft het voornemen nog in 2017 een 'nationaal energieplan' te presenteren. Maar de kans dat deze deadline wordt gehaald, is nihil.