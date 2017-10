Defensie zoekt mee naar vermiste Anne in omgeving Huis ter Heide

"Eerst aan de westkant van N238 en daarna gaan we ook aan de oostkant zoeken", aldus de politie op Twitter. Het zoekgebied ligt rondom de locaties waar eerder gezocht is.

In totaal 65 landmachtmilitairen kammen maandag het zoekgebied uit. Hierin worden ze bijgestaan door veteranen, het Rode Kruis, de Mobiele Eenheid en agenten.

"We kregen gedurende de week al advies van defensie over hoe, wanneer en waar we moeten zoeken", meldt een woordvoerder aan NU.nl. "Nu er op een andere manier, en in een groter gebied, gezocht wordt, is het advies van defensie ook om fysiek aanwezig te zijn."

Burgers

Agenten krijgen ook hulp van burgers, waaronder familie en vrienden van Anne. Maandag bestaat de zoekploeg uit meer dan tweehonderd mensen.

De politie is nu bijna een week in de omgeving van Huis ter Heide aan het zoeken. Dinsdag werd Anne's jas in het gebied aangetroffen. Twee dagen later vonden de agenten haar fiets in een vijver. Weer een dag later is een tas ontdekt die vermoedelijk van de vermiste vrouw is.

Uitbreiding zoekgebied

De afgelopen dagen hebben de zoekacties in de omgeving van het dorp echter weinig opgeleverd. "Deze manier van zoeken is gebaseerd op de ervaring dat daar waar sporen gevonden worden, vaak meer sporen te vinden zijn", aldus de politie.

Omdat verdere sporen van Anne niet meer zijn aangetroffen, is maandag besloten het zoekgebied uit te breiden naar Soesterberg, dat naast Huis ter Heide ligt. De landmachtmilitairen zullen in ieder geval maandag aansluiten bij de zoekploeg. Of ze dinsdag hulp bieden, wordt volgens de politie nog bekeken. "Het verzoek is wel ingediend voor maandag en dinsdag", meldt een woordvoerder van defensie aan NU.nl.

Fietstocht

De 25-jarige Anne vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar huis.

Inmiddels heeft de politie meer dan 1.700 tips binnengekregen.