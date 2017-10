Zeer drukke ochtendspits op A2 na ongelukken in Limburg

Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Op de rijbaan vanuit Maastricht naar Eindhoven waren meerdere ongelukken. Zo was bij Kelpen-Oler een aanrijding. Daardoor werden de files in de ochtendspits langer. De weg was tijdelijk afgesloten en toen de rijbaan weer vrij was gegeven, gebeurde er een ongeluk op het knooppunt Kruisdonk.

Meerdere auto's botsten daar op elkaar. De rijbaan was daarna lang afgesloten en is sinds 10.00 uur weer open. De Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht was door het ongeluk ook dicht.

De andere kant op, richting het zuiden, had een vrachtauto pech. Daardoor ontstond een lange file voor Born.

Na de ochtendspits zorgde een auto-ongeluk verderop op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht voor een file. Drie rijstroken zijn daar afgesloten.

Alternatieve routes

Omrijden is lastig, zeker bij het stuk tussen knooppunt Het Vonderen en Maastricht zijn weinig alternatieve routes. " Verkeer vanuit Brabant kan het beste omrijden via België (N69, N715 en E314), maar die route is niet filevrij. Limburgs verkeer kan omrijden via die A76 en de A79. Ook daar zijn files echter niet van de lucht", aldus de VID maandagochtend.

