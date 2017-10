Westerscheldetunnel tijdelijk afgesloten door fietsende toerist

De 22-jarige toerist probeerde via de tunnel van Nederland naar België te komen. Andere weggebruikers rijden honderd kilometer per uur door de zes kilometer lange tunnel, waardoor het voor de fietser levensgevaarlijk was.

Marlous de Ridder van de Koninklijke Marechaussee laat aan Omroep Zeeland weten dat "de man met fiets en al is ingeladen en verderop op een veilige plek uit het busje is gezet, zodat hij zijn fietsvakantie kon vervolgen."

De tunnel is tien minuten nadat deze was afgesloten, weer vrijgegeven. De toerist is door de Marechaussee beboet wegens het fietsen op een plek waar dat niet is toegestaan.