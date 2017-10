A9 bij Haarlem vrijgegeven na meerdere ongelukken

De ongevallen deden zich voor bij Velsen-Zuid. Rond 10.30 uur botste een auto tegen de vangrail, waarna zo'n tien auto's op elkaar inreden.

Afsluiting

De meeste gewonden konden ter plekke worden behandeld. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis.

De ongelukken hadden de gehele afsluiting van de A9 tot gevolg. Honderden automobilisten die urenlang achter het ongeval stonden, kregen in de loop van de middag hulp: ze konden onder begeleiding omkeren en werden de snelweg afgeleid.

Meer hinder

Op de andere rijbaan van de A9, richting Alkmaar, gebeurde iets voor het middaguur in de kijkersfile een kop-staartbotsing. Die heeft alleen geleid tot blikschade. Aan deze kant waren tijdelijk twee rijstroken dicht.

Het verkeer dat niet over de A9 kon rijden, kon ook niet worden omgeleid via de Coentunnel (A10) want die is dit weekend in beide richtingen afgesloten. De ANWB adviseerde de A9 te mijden en om te rijden via de Zeeburgertunnel.

Op de A10-Noord richting Watergraafsmeer vond rond 13.00 uur echter ook een aanrijding plaats. De rechterrijstrook is afgesloten. Tussen Landsmeer en Zeeburg stond tegen 13.30 uur een file van enkele kilometers.

Verder is er op de route van Amsterdam naar Den Haag veel overlast door werkzaamheden op de A4. Al het verkeer wordt omgeleid via de A44, wat tot zeker een half uur vertraging leidt.