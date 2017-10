Politie schiet op auto van inbrekers in Oisterwijk

Enkele mannen met bivakmutsen probeerden met grote hamers de ramen in te slaan van de kledingwinkel. Er stond een snelle auto klaar met draaiende motor om te kunnen vluchten.

Een gealarmeerde politiewagen zag op De Lind de zwarte Audi van de inbrekers hard aan komen rijden. Ondanks dat de politieauto de wagen ramde, reden de inzittenden verder. Een agent schoot verschillende malen op de beschadigde auto, maar de dieven wisten met hoge snelheid te ontkomen.

Later werd de wagen gevonden in het buitengebied van Berkel-Enschot aan de Baksevenweg. In de auto, die voorzien was van gestolen kentekenplaten, zaten kogelinslagen. Er zijn geen aanwijzingen dat er iemand gewond is geraakt in de auto, die door de politie verder wordt onderzocht.