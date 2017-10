Brandweer wist niet van trappenhuis bij dodelijke brand in flat Diemen

Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid naar het handelen van de brandweer.

De gealarmeerde brandweer ontruimde deze zomer alleen de eerste zeven verdiepingen van de flat aan de Rode Kruislaan. Nadat het vuur was geblust bleek een persoon op de twaalfde verdieping te zijn overleden.

Uit het rapport blijkt dat de officier van dienst zich niet realiseerde dat er nog een centraal trappenhuis was dat vol rook had gestaan en dat werkte als een schoorsteen. Hij zag alleen het vluchttrappenhuis waar weinig rook stond. Omdat de eerste zeven verdiepingen ontruimd waren, zag hij verder geen aanleiding meer om de rest te laten ontruimen.

Waarneming

Nadat het sein brand meester was gegeven, meldde de brandweer dat de flat was ontruimd. De officier van dienst had op eigen waarneming geconcludeerd dat iedereen het gebouw zou hebben verlaten. Dat bleek later dus niet het geval.

Leen Schaap, hoofdcommandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland, zegt tegen Het Parool dat de brandweer te weinig tijd heeft genomen voor beeldvorming en dat het misverstand daardoor is ontstaan. "Er is onvoldoende gecommuniceerd tussen de bevelvoerders en de Officier van Dienst om een goed gezamenlijk beeld te hebben waarop hij kon besluiten. Dat is iets waarvan je zegt: dat moet beter", aldus Schaap.