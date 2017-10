Kinderpostzegels brengen 9,7 miljoen euro op

160.000 kinderen uit de groepen zeven en acht van de basisschool gingen de afgelopen anderhalve week langs de deuren om zo veel mogelijk postzegels te verkopen.

Die tonen dit jaar een afbeelding van Jan, Jans en de Kinderen, als eerbetoon aan de in januari overleden striptekenaar Jan Kruis. Meeuwis kreeg het eerste velletje uitgereikt. De zanger was tijdens de actie de geheime minister van Kinderzegels. De leerlingen moesten er in een mysterieus spel achter komen wie hij was.

De Stichting Kinderpostzegels is erg blij met de opbrengst. ''Ons doel was om 400.000 kinderen aan een goed thuis te helpen, bijvoorbeeld doordat ze in derde wereldlanden niet meer hoeven te werken of in Nederland in de daklozen- of vrouwenopvang verblijven. Dat lukt met dit bedrag ruimschoots."