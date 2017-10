Gevonden jas in Huis ter Heide is van vermiste Anne (25)

Dit blijkt uit de eerste bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), meldt de politie vrijdag.

Nabij de vindplaats van de jas, is donderdagavond in een vijver ook een fiets gevonden die 'vrijwel zeker' van Anne is. Bij het leegpompen van de vijver in het Blookerpark, zijn vooralsnog geen andere spullen of sporen gevonden die leiden naar de vermiste vrouw.

De zoektocht naar Anne is vrijdag weer verder gegaan. De Mobiele Eenheid (ME) zal het gebied rondom de vijver uitkammen. Het water wordt vrijdag verder weggepompt. Dit duurt vermoedelijk tot het einde van de middag.

Ook wordt er door de ME en burgers, waaronder familie en vrienden van de vrouw, aan de kant van de Amersfoortseweg gezocht. De politie benadrukt dat er 'op dit moment voldoende mensen zijn die daar meezoeken'.

Fietstocht

De 25-jarige Anne vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar huis.

Inmiddels heeft de politie ruim vijfhonderd tips binnengekregen.