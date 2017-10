Verdriet om dood Van der Laan, Koning eert 'gedreven burgemeester'

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima herinneren de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan als een "gedreven burgemeester met hart voor zijn stad".

"Hij had een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt", aldus het koningspaar. "Hij was markant in zijn optreden en bewogen in zijn omgang met mensen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe bij dit grote verlies."

Volgens Mark Rutte leeft heel Nederland mee. "Eberhard was vóór alles Amsterdammer onder de Amsterdammers", aldus de premier. "Hij was ook een bestuurder die mensen opzocht en echt contact maakte door zijn directheid en openheid. Je wist altijd wat je aan hem had, en dat maakte hem geliefd bij iedereen."

Asscher

In een uitgebreid bericht op Facebook neemt PvdA-voorman Lodewijk Asscher op Facebook afscheid van zijn "makker", Van der Laan. "Op allerlei momenten in mijn leven stond hij voor me klaar met advies en met hulp", schrijft de vicepremier over zijn partijgenoot. Ze kennen elkaar uit Amsterdam, waar ook Asscher politiek actief was.

Van der Laans voorganger Job Cohen noemt hem "Iemand die zo'n fantastische rol heeft gespeeld in Amsterdam, maar ook daarbuiten". "Echt een burgervader en iemand die ook heel precies wist wat hij met de stad aan wilde." In 2010 volgde Van der Laan Cohen op als burgemeester van Amsterdam.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het een verdrietige dag. "Eberhard was de uitvinder van het begrip 'de verantwoordelijke hoofdstad', waardoor hij zijn scherpzinnige inzichten deelde met iedereen die zijn steun nodig had, ook buiten Amsterdam."

Enorm verlies

"De hele stad is verdrietig over het overlijden van onze burgemeester." Dat zegt locoburgemeester Kajsa Ollongren (D66) namens de gemeente Amsterdam. "Ook voor het college, de raadsleden, de vele ambtenaren en de vele anderen die de afgelopen zeven jaar met hem hebben gewerkt, is het een enorm verlies."

"Burgemeester Van der Laan deed alles voor de stad. Tot op het laatst heeft hij zich ingezet voor alle Amsterdammers. Daarvoor zijn wij hem ontzettend dankbaar, en verdient hij veel respect."

Ajax bedankt Van der Laan voor zijn "inspiratie, support, vertrouwen, directheid en betrokkenheid".

Volgens de Amsterdamse politie hield Van der Laan "met ziel en zaligheid" van zijn stad. "Hij nam bij grote en ingrijpende incidenten vaak persoonlijk contact op met een collega. Van der Laan was humaan en daadkrachtig. Hij was er als we hem nodig hadden".