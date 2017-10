Fiets van vermiste Anne (25) vermoedelijk gevonden

Opvallend aan deze oude opoefiets met handremmen zijn volgens de politie een rekje voorop met koplamp eronder en een rode sticker op het achterspatbord. Er wordt nader onderzoek verricht.

Dinsdag werd in dezelfde omgeving al een jasje gevonden dat vermoedelijk van Anne is. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zoekt naar DNA-sporen op die jas.

Agenten begonnen zondag met de zoektocht naar de sinds vrijdag vermiste vrouw. De politie maakt zich zorgen om haar, omdat er geen signalen zijn dat ze vrijwillig wilde verdwijnen. Een ongeval zou niet voor de hand liggen.

​Zoektocht

Dichtbij de voormalige vliegbasis Soesterberg, in de Soester Duinen, werd voor het laatst een signaal van de iPhone van Anne opgevangen. Zo'n veertig leden van de mobiele eenheid hebben donderdagmiddag samen met circa zestig vrijwilligers in het gebied naar haar gezocht.

Aanvankelijk gingen honderd burgers en ME in linie het bos in en later meer verspreid. Ook werden er speurhonden ingezet. "We krijgen bij de zoektocht steeds advies van specialisten van politie en defensie hoe en waar te zoeken", aldus de politie.

Er zijn inmiddels ruim vierhonderd tips binnengekomen. "Ook zijn er camerabeelden binnengekomen die we analyseren." De wit met zilverkleurige iPhone 5S van de vrouw is nog niet gevonden, die zit mogelijk in een zwart hoesje met witte stippen.

Fietstocht

De 25-jarige Anne vertrok vrijdag uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar huis.