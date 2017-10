Manifestatie met 60.000 stakende leraren in Den Haag goed verlopen

De organisatie rekende eerder op 30.000 protesterende leraren op de bijeenkomst die om 13.00 uur begon.

Thijs Roovers van de samenwerkende onderwijsbelangenorganisaties schat het totale aantal stakers in heel het land "op zeker 75.000".

Roovers verklaart de onverwacht grote opkomst onder meer uit het gevoel dat is ontstaan dat actievoeren echt zin heeft. Volgens hem heeft ook het bericht van woensdag dat er een half miljard extra voor het onderwijs bij komt, juist aan de opkomst bijgedragen. ''Aan de andere kant is er het gevoel dat het nog steeds niet genoeg is, maar dat we nu moeten doorpakken.''

Sfeer

De sfeer in het Zuiderpark was goed, maar door de regen vluchtten de stakers de tenten van de vakbonden in. De manifestatie bestond uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek.

Onderwijsbond CNV deelde donderdagmiddag tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'. Ook vlogen er vliegtuigen voorbij met luchtreclame voor het basisonderwijs.

Ongeveer 15.000 demonstranten kwamen donderdag met zo'n driehonderd bussen naar Den Haag. Om fileproblemen te voorkomen, sprak de organisatie van de manifestatie af met de gemeente Den Haag dat de bussen weer de stad uit zijn voor de spits.

Hoge werkdruk

Met de actie protesteerden leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Donderdag staakte een groot deel van de 6.500 basisscholen in Nederland. Ook in Groningen en Helmond waren grote protestbijeenkomsten.

Hogere salarissen

De politiek wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Maar volgens lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met vergelijkbare beroepen.

Daarnaast zou nog eens een half miljard euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen. Volgens ingewijden is het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie van plan die laatste eis in te willigen.