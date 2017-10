Politie zoekt verder in Huis ter Heide naar vermiste Anne uit Utrecht

Dit meldt de politie donderdag aan NU.nl.

De Mobiele Eenheid ondersteunt bij de zoektocht en ook zijn er speurhonden ingezet. "We krijgen hierbij steeds advies van specialisten van politie en defensie hoe en waar te zoeken", aldus de politie.

Er zijn inmiddels ruim vierhonderd tips binnengekomen. "Ook zijn er camerabeelden binnengekomen die we analyseren".

Kledingstukken

Er wordt al een aantal dagen gezocht naar de vrouw. Na meerdere onsuccesvolle zoekacties in de omgeving van Baarn en Soest, werden dinsdagavond in Huis ter Heide kledingstukken aangetroffen die vermoedelijk toebehoren aan de vrouw.

"We hebben de jas en andere spullen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opgestuurd met de mededeling dat het de hoogste prioriteit geniet", vertelt een woordvoerder. Eerder werd gemeld dat woensdag meer zekerheid zou komen over of de jas aan de vrouw toebehoort, maar dit berust volgens de woordvoerder op een misverstand.

Leger

De familie van de vermiste vrouw wil graag dat specialisten van het leger gaan meezoeken naar de vermiste vrouw. ''Nu na vijf dagen is het tijd de zoektocht uit te breiden", aldus een verklaring van familiewoordvoerder.

Hij suggereert de hulp van zogeheten combat trackers, speciaal opgeleide militairen die in elk terrein kunnen zoeken naar sporen. ''Met elke dag die voorbijgaat zonder dat er een beslissende doorbraak in het onderzoek is, wordt de kans kleiner dat ze wordt gevonden."

Defensie

Defensie laat aan NU.nl weten nog geen officieel verzoek binnen te hebben gekregen van de lokale autoriteiten. "Hulp van militairen wordt vaak ingeschakeld als het een meerwaarde heeft, zoals combat trackers", aldus een woordvoerder. "De politie beschikt zelf ook over genoeg capaciteit, maar als ze extra capaciteit nodig hebben kunnen ze daarom vragen."

De hulp van defensie bij zoektochten naar vermiste personen is geen uitzondering. Zo werden er militairen ingezet bij de vermissing van de broertjes Ruben (9) en Julian (7) in 2013. Zij werden uiteindelijk dood gevonden, hoogstwaarschijnlijk om het leven gebracht door hun vader.

Mobiele Eenheid

In het gebied waar dinsdagavond de kleren werden gevonden, startte de politie woensdagochtend een grote zoekactie. Vanaf 17.00 uur hielpen ook agenten van de Mobiele Eenheid (ME) mee in een stuk bos nabij de Hobbemalaan in Huis ter Heide. "Zodat we zeker weten dat er niks over het hoofd is gezien", aldus een woordvoerder.

Agenten begeleidden ook burgers die woensdag in het gebied zochten naar de vermiste vrouw. Ook zijn er beelden veiliggesteld van camera's aan huizen en bedrijven langs de fietsroute die de vrouw heeft afgelegd. Een deel is al door de politie bekeken.

Fietstocht

De 25-jarige vrouw vertrok vrijdag uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De politie maakte dinsdag de route bekend die de vrouw vermoedelijk heeft gereden. Ze fietste de route 115802 tussen 19.00 en 20.30 uur van Soest in de richting De Bilt. Mogelijk was ze toen weer terug op weg naar huis.